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Насібов вийшов у півфінал турніру в Баку і побореться за олімпійську ліцензію

Сьогодні 16:05 98 0
Насібов вийшов у півфінал турніру в Баку і побореться за олімпійську ліцензію
#греко-римська боротьба, #Парвіз Насібов, #Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Срібний призер олімпіади в Токіо Парвіз Насібов пробився у півфінал Європейського кваліфікаційного турніру, де змагатиметься з угорцем Ванцзою за олімпійську ліцензію.

В 1/8 фіналу українець впевнено здолав болгарина Амаєва з рахунком 5:1, а у чвертьфіналі переміг чемпіона Європи 2020 року Торесена з Норвегії (2:1).

Зазначимо, що у турнірі не буде фінальних сутичок та медалей. Півфінальний поєдинок буде вирішальним для українця. Старт матчів 1/2 фіналу запланований на 17:00. Ліцензії отримають усі фіналісти змагань.

Нагадаємо, що Жан Беленюк та Ірина Коляденко на минулорічному чемпіонаті світу завоювали перші дві путівки для України на Олімпіаду-2024. 

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпійсікі ігри-2024 у Парижі.

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