Віталій Кличко: Мер Парижа засвідчила свою позицію щодо недопущення російських спортсменів на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Мер Парижа Анн Ідальго підтвердила свою позицію щодо недопущення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024, що відбудуться в столиці Франції, під час зустрічі з очільником Києва Віталієм Кличком.

Про це мер української столиці повідомив у соцмережах.

"Зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка вже вчетверте відвідує Київ під час повномасштабної війни. Перший її візит відбувся у квітні 2022 року. Тоді наші міста підписали Угоду про дружбу і співробітництво.

Мер Парижа засвідчила свою непохитну позицію щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх, які відбудуться влітку в Парижі", - йдеться у заяві.

Раніше президент Франції Емануель Макрон заявив, що попросить Росію зупинити бойові дії в Україні під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.