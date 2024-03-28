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Віталій Кличко: Мер Парижа засвідчила свою позицію щодо недопущення російських спортсменів на Олімпіаду

Сьогодні 15:20 108 0
Віталій Кличко: Мер Парижа засвідчила свою позицію щодо недопущення російських спортсменів на Олімпіаду
#Віталій Кличко, #Олімпійські ігри-2024, #Анн Ідальго

Джерело - Чемпіон.

Мер Парижа Анн Ідальго підтвердила свою позицію щодо недопущення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024, що відбудуться в столиці Франції, під час зустрічі з очільником Києва Віталієм Кличком.

Про це мер української столиці повідомив у соцмережах.

"Зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка вже вчетверте відвідує Київ під час повномасштабної війни. Перший її візит відбувся у квітні 2022 року. Тоді наші міста підписали Угоду про дружбу і співробітництво.

Мер Парижа засвідчила свою непохитну позицію щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх, які відбудуться влітку в Парижі", - йдеться у заяві.

Раніше президент Франції Емануель Макрон заявив, що попросить Росію зупинити бойові дії в Україні під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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