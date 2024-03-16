Макрон: Ми попросимо Росію зупинити вогонь під час Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

Президент Франції Емануель Макрон попросить Росію зупинити бойові дії в Україні під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це Макрон заявив у інтерв'ю для українських медіа.

- Російська збірна під білим прапором під час Олімпійських ігор в Парижі — чи готові ви побачити таке? Що ви будете думати, коли будете дивитися на росіян під білим прапором?

- Ми є організатором Олімпійських ігор. Правило країни-господаря – це йти з олімпійським рухом у ногу. Тобто, це меседж миру. Також ми слідуємо рішенню Олімпійського комітету. Звичайно, ми будемо колективно дуже ретельно відстежувати їх виступи, щоб ніхто зі спортсменів не скористався цією ситуацією.

Я хочу, щоб світ почув меседж миру, толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу. Ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність. Були вже раніше конфлікти, і раніше теж були винятки у спорті. Ми вже це проходили. Ми певні, що Росія залишиться Росією географічно, тобто, вона ваш сусід.

Російський народ — я не думаю, що він підтримує цей режим. Тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками.

- Вимагайте від них зупинити цей вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити. Так було завжди.

- Так, ми це попросимо.

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