Прометей вийшов у чвертьфінал Кубка ЄКВ

У другому матчі 1/8 фіналу українські волейболісти перемогли сербський Партизан з рахунком 3:0

Джерело - Чемпіон.

Прометей обіграв Партизан в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ з волейболу.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Український клуб виграв протистояння із загальним рахунком 6:0 та вперше вийшов до 1/4 фіналу Кубка ЄКВ, де зіграє проти Фенербахче. Турецька команда минулого сезону фінішувала третьою у національному чемпіонаті. Дати двоматчевого протистояння будуть визначені пізніше.

Кубок ЄКВ - 1/8 фіналу

Матч-відповідь, 21 грудня

Партизан (Сербія) — Прометей (Україна) 0:3 (15:25, 23:25, 21:25)

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