Прометей вийшов у чвертьфінал Кубка ЄКВ

Джерело - Чемпіон.
Прометей обіграв Партизан в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ з волейболу.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Український клуб виграв протистояння із загальним рахунком 6:0 та вперше вийшов до 1/4 фіналу Кубка ЄКВ, де зіграє проти Фенербахче. Турецька команда минулого сезону фінішувала третьою у національному чемпіонаті. Дати двоматчевого протистояння будуть визначені пізніше.
Кубок ЄКВ - 1/8 фіналу
Матч-відповідь, 21 грудня
Партизан (Сербія) — Прометей (Україна) 0:3 (15:25, 23:25, 21:25)
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