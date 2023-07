У Парижі запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади

У Парижі офіційно запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади-2024.

Про це повідомляє Крістіан Клауе.

На церемонії був присутній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах та голова оргкомітету Тоні Естанге.

Omega, the Official Timekeeper at the Olympic Games, celebrated #OneYearToGo until #Paris2024 by unveiling the official countdown clock at the foot of the Eiffel Tower. IOC Pt Bach & OCOG Pt @TonyEstanguet cut the ribbon with Raynald Aeschlimann, Pt and CEO of @omegawatches. pic.twitter.com/3Bc0kC4xfn