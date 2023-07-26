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У Парижі запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади

На церемонії був присутній президент МОК Томас Бах
Сьогодні 21:18 312 0
У Парижі запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

У Парижі офіційно запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади-2024.

Про це повідомляє Крістіан Клауе.

На церемонії був присутній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах та голова оргкомітету Тоні Естанге.

Напередодні у Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024.

Нагадаємо, МОК не запросив росію та білорусь на Олімпіаду-2024.

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