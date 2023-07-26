У Парижі запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади

На церемонії був присутній президент МОК Томас Бах

Джерело - Чемпіон.

У Парижі офіційно запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади-2024.

Про це повідомляє Крістіан Клауе.

На церемонії був присутній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах та голова оргкомітету Тоні Естанге.

Omega, the Official Timekeeper at the Olympic Games, celebrated #OneYearToGo until #Paris2024 by unveiling the official countdown clock at the foot of the Eiffel Tower. IOC Pt Bach & OCOG Pt @TonyEstanguet cut the ribbon with Raynald Aeschlimann, Pt and CEO of @omegawatches. pic.twitter.com/3Bc0kC4xfn — Christian Klaue (@ChKlaue) July 25, 2023

Напередодні у Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024.

Нагадаємо, МОК не запросив росію та білорусь на Олімпіаду-2024.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!