У Парижі запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
У Парижі офіційно запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади-2024.
Про це повідомляє Крістіан Клауе.
На церемонії був присутній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах та голова оргкомітету Тоні Естанге.
Omega, the Official Timekeeper at the Olympic Games, celebrated #OneYearToGo until #Paris2024 by unveiling the official countdown clock at the foot of the Eiffel Tower. IOC Pt Bach & OCOG Pt @TonyEstanguet cut the ribbon with Raynald Aeschlimann, Pt and CEO of @omegawatches. pic.twitter.com/3Bc0kC4xfn— Christian Klaue (@ChKlaue) July 25, 2023
Напередодні у Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024.
Нагадаємо, МОК не запросив росію та білорусь на Олімпіаду-2024.
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