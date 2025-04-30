Легенда Металіста очолив олімпійську збірну Киргизстану

Колишній футболіст Металіста, Таврії, Дніпра та збірної України Едмар Галовський де Ласерда очолив олімпійську збірну Киргизстану.

Про це повідомила місцева федерація футболу.

Контракт розраховано до кінця 2025 року із можливістю продовження за умови успіху під час відбіркових матчів на Кубок Азії.

Нагадаємо, хавбек у 2011 році взяв українське громадянство, після чого зіграв у 15 поєдинках за національну команду "жовто-синіх".

З 2019 по 2023 рік перебував у тренерському штабі Металіста 1925, а минулого року увійшов до системи казахстанського Тобола.

Раніше Едмар порівняв футбольну інфраструктуру України та Казахстану.