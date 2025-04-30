Нюрнберг оголосив про підписання Степанова

Нападник леверкузенського Баєра та збірної України U-19 Артем Степанов став гравцем Нюрнберга.

Про це повідомила пресслужба "Der Club".

Орендна угода розрахована строком на один рік, проте невідомо, чи матиме представник другої Бундесліги право викупу.

"Клуб зв'язався зі мною та запропонував чіткий план моїх наступних дій у професійному футболі. Це мене переконало. Починаючи з літа я хочу проявити себе на тренування Нюрнберга та просунутись у своєму розвитку", – прокоментував цей трансфер сам Степанов.

Футболіст у поточному сезоні взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.

У складі молодіжної команди "фармацевтів" форвард зіграв 26 матчв, в яких забив 22 голи та віддав три результативні передачі.

Раніше головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе схвально відгукувався про Степанова.