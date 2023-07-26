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У Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024

Сьогодні 10:55 119 0
У Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024

Джерело - press.paris2024.org.

Париж представив дизайн факела, який нестиме вогонь на Олімпійських іграх 2024 у Франції.

Про це інформує Paris 2024 - Olympic Sport Events Schedule.

Як розповів дизайнер Матьє Леаннер, під час створення смолоскипа він надихався рівністю, водою та миролюбністю - трьома символами Олімпійських ігор 2024 року.

Факел Paris 2024 виготовляється компанією ArcelorMittal, яка є провідним світовим виробником сталі та офіційним партнером Paris 2024.

Сталевий смолоскип кольору шампань важитиме 1,5 кг. Цього року випустять лише 2 факели, що в п’ять разів менше, ніж для попередніх Олімпійських ігор, з метою зменшення впливу на довкілля. Компанія також використовує свої знання та інноваційні можливості для зменшення вуглецевого сліду при виробництві факелів.

Повідомляється, що полум’я сягне французького населення по всій країні, а також через моря та океани, факел відображатиме образ Ігор у Парижі 2024 року. Це поверне Ігри до Франції через 100 років після останньої літньої Олімпіади в країні.

Раніше повідомлялося, що українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян.

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