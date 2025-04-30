Екстренер Манчестер Юнайтед може очолити Баєр

Колишній тренер Манчестер Юнайтед та Аякса Ерік тен Гаг може з нового сезону розпочати роботу в Німеччині.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У послугах нідерландського фахівця зацікавлений леверкузенський Баєр. Тен Гаг очолить клуб на заміну Хабі Алонсо, якого вже довгий час пов'язують із мадридським Реалом.

На чолі Аякса тен Гаг досягав чудових результатів, зумівши вивести амстердамців у півфінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

З Манчестер Юнайтед наставник виграв Кубок Англії та Кубок ліги, проте його було звільнено восени 2024 року через жахливі результати в чемпіонаті.

Раніше роль у своїй кар'єрі тен Гага прокоментував вінгер Бетіса Антоні, права якого належать саме "манкуніанцям".