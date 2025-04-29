Несподівана опонентка: визначилася суперниця Світоліної по чвертьфіналу в Мадриді
Еліна Світоліна (17) дізналася свою наступну суперницю на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У чвертьфіналі перша ракетка України зіграє з японкою Моюкою Учідзімою (39).
Учідзіма у грі 1/8 фіналу за 1 годину 38 хвилин перемогла росіянку Єкатеріну Александрову (22) з рахунком 6:4, 7:6(5). Японка впевнено вела у другому сеті, 4:1, проте "нейтральна" спортсменка перевела гру на тай-брейк, який все ж не змогла виграти.
Учідзіма вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал на "тисячнику".
Моюка Учідзіма (Японія) – Єкатеріна Александрова (-) 6:4, 7:6(5)
Світоліна та Учідзіма єдиний раз зустрічалися минулого року на Олімпіаді в Парижі, де українка впевнено перемогла, віддавши своїй суперниці всього три гейми.
Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 30 квітня, час його початку стане відомий пізніше.
Нагадаємо, що трохи раніше Еліна Світоліна обіграла Марію Саккарі (82) у матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Мадриді.