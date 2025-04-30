MVP Супербоулу відмовився прийти на чемпіонський прийом у Білий дім до Трампа

Лідер Філадельфії Іглз Джейлен Хертс не захотів разом із командою відвідати Білий дім для зустрічі з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN.

Президент США Дональд Трамп прийняв чемпіонів NFL, сфотографувався з командою, поспілкувався з гравцями, які вручили йому майку Іглз з написом Trump 47.

Хертс відмовився через "конфлікт у розкладі", але яка саме подія змусила відмовитися відвідати чемпіонський прийом невідомо. Минулого тижня він ухилився від відповіді, чи відвідає Білий дім.

Трамп під час своєї промови похвалив Хертса, назвавши його "приголомшливим хлопцем і приголомшливим гравцем". Прийом у Білому домі пропустили ще кілька гравців "орлів": Ей Джей Браун, Девонта Сміт, Зак Баун, Брендон Грем, Джош Суіт і Джален Картер.

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У 2018 році, під час першого терміну Трампа, "Іглз" вирішили не святкувати свою першу перемогу у Супербоулі у Білому домі, що викликало шквал критики з боку президента.

Нагадаємо, на початку лютого Філадельфія здолала Канзас-Сіті Чіфс у вирішальному матчі сезону.