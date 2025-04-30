Найкращий тренер минулого сезону НХЛ подав у відставку

Досвідчений фахівець Рік Токкет більше не є головним тренером Ванкувер Канакс.

Про це повідомила пресслужба команди.

60-річний тренер очолив клуб посеред сезону-2022/23. Минулого року він вивів команду в плейоф за що отримав нагороду "Джек Адамс Евордс", яку вручають найкращому тренеру регулярного чемпіонату. Цього сезону клуб не зумів пробитися до плейоф.

Thank you, Toc!



You led with passion and purpose, and we’re grateful for your contributions behind the bench. We wish you the very best in your next chapter. pic.twitter.com/YulnIdaSTr — Vancouver Canucks (@Canucks) April 29, 2025

Протягом кар'єри також очолював Тампу-Бей та Аризону. Загалом у якості тренера провів 638 поєдинків.

Нагадаємо, Кароліна закрила серію першого раунду Кубку Стенлі проти Нью-Джерсі.