Найкращий тренер минулого сезону НХЛ подав у відставку
Рік Токкет
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Досвідчений фахівець Рік Токкет більше не є головним тренером Ванкувер Канакс.
Про це повідомила пресслужба команди.
60-річний тренер очолив клуб посеред сезону-2022/23. Минулого року він вивів команду в плейоф за що отримав нагороду "Джек Адамс Евордс", яку вручають найкращому тренеру регулярного чемпіонату. Цього сезону клуб не зумів пробитися до плейоф.
Протягом кар'єри також очолював Тампу-Бей та Аризону. Загалом у якості тренера провів 638 поєдинків.
Нагадаємо, Кароліна закрила серію першого раунду Кубку Стенлі проти Нью-Джерсі.