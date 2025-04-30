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Найкращий тренер минулого сезону НХЛ подав у відставку

Руслан Травкін — 30 квітня 2025, 11:07
Найкращий тренер минулого сезону НХЛ подав у відставку
Рік Токкет
x.com/Canucks

Досвідчений фахівець Рік Токкет більше не є головним тренером Ванкувер Канакс. 

Про це повідомила пресслужба команди. 

60-річний тренер очолив клуб посеред сезону-2022/23. Минулого року він вивів команду в плейоф за що отримав нагороду "Джек Адамс Евордс", яку вручають найкращому тренеру регулярного чемпіонату. Цього сезону клуб не зумів пробитися до плейоф. 

Протягом кар'єри також очолював Тампу-Бей та Аризону. Загалом у якості тренера провів 638 поєдинків.

Нагадаємо, Кароліна закрила серію першого раунду Кубку Стенлі проти Нью-Джерсі. 

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