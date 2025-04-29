О'Салліван встановив новий рекорд World Snooker Championship

У матчі другого раунду чемпіонату світу зі снукеру Ронні О'Салліван здолав Пана Цзюньсюя (13:4) і пройшов в 1/4 фіналу. Для нього це вже 23-й вихід у чвертьфінал World Snooker Championship, що є новим рекордом.

Про це повідомила пресслужба WST.

49-річний англієць оновив власне досягнення. 19 разів у чвертьфінал у театрі "Крусібл" виходили Стівен Хендрі, який завершив кар'єру, і Джон Хіггінс.

Most Crucible quarter-final appearances (including 2025)



23 – Ronnie O’Sullivan

19 – Stephen Hendry, John Higgins

15 – Steve Davis, Jimmy White

12 – Mark Williams

11 – Terry Griffiths, John Parrott, Judd Trump — David Hendon (@davehendon) April 29, 2025

Вперше Ронні зіграв на ЧС у 1993 році. За цей час він сім разів ставав чемпіоном. Стільки ж перемог має Стівен Хендрі.

Чемпіонат світу театр "Крусібл" приймає з 1977 року. Була інформація, що World Snooker Tour розглядає можливість змінити місце проведення.

Зазначимо, що в першому колі О'Салліван легко переміг земляка Алістера Картера.