О'Салліван встановив новий рекорд World Snooker Championship
Ронні О'Салліван
x.com/WeAreWST
У матчі другого раунду чемпіонату світу зі снукеру Ронні О'Салліван здолав Пана Цзюньсюя (13:4) і пройшов в 1/4 фіналу. Для нього це вже 23-й вихід у чвертьфінал World Snooker Championship, що є новим рекордом.
Про це повідомила пресслужба WST.
49-річний англієць оновив власне досягнення. 19 разів у чвертьфінал у театрі "Крусібл" виходили Стівен Хендрі, який завершив кар'єру, і Джон Хіггінс.
Вперше Ронні зіграв на ЧС у 1993 році. За цей час він сім разів ставав чемпіоном. Стільки ж перемог має Стівен Хендрі.
Чемпіонат світу театр "Крусібл" приймає з 1977 року. Була інформація, що World Snooker Tour розглядає можливість змінити місце проведення.
Зазначимо, що в першому колі О'Салліван легко переміг земляка Алістера Картера.