Магучіх відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх однією із перших відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

Про це повідомляє пресслужба WorldAthletics.

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship) вперше відбудеться 11 – 13 вересня 2026 року в Будапешті. Даний турнір планується проводити раз на два роки в якості фіналу легкоатлетичного сезону.

Головна особливість турніру – обмежена кількість учасників: не більше 8 для небігових дисциплін і не більше 16 – для бігових. На турнірі будуть розіграні рекордні для легкої атлетики призові – 10 мільйонів доларів. Переможці отримають по 150 тисяч.

29 квітня, рівно за 500 днів до старту турніру, організатори назвали імена перших 26 спортсменів, які вже відібралися на чемпіонат – це олімпійські чемпіони Парижа, серед яких і Магучіх.

Також на турнір відберуться 26 чемпіонів світу 2025 року, 25 переможців фіналу Діамантової ліги-2026 і найкращі спортсмени за підсумками наступного сезону.

Нагадаємо, 26 квітня Магучіх перемогла на першому етапі Діамантової ліги в Сямені (Китай).