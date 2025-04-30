Джокович не зіграє на Мастерсі в Римі

Видатний сербський тенісист Новак Джокович пропустить Мастерс у столиці Італії Римі, який пройде з 7 по 18 травня.

Про це повідомила пресслужба турніру Internazionali BNL d'Italia.

Експерша ракетка світу вперше зіграв у Римі у 2007 році й з тих пір не пропустив жодного турніру. Джокович є шестиразовим чемпіоном змагань (у 2008, 2011, 2014, 2015, 2020 та 2022 роках)і ще шість разів доходив до фіналу.

Проте зараз Джоковичу майже 38 років, він має серію з трьох поразок поспіль і жодного разу в 2025 році не перемагав на грунті. Тому серб вирішив взяти час на відновлення та підготовку до Ролан Гаррос.

Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



See you next year, Nole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UfRmUck5kc — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025

Нагадаємо, що у своїх останніх матчах Новак Джокович поступився Якубу Меншику в фіналі хардового Мастерсу в Маямі, а потім програв на старті двох грунтових змагань АТР 1000: Алехандро Табіло у Монте-Карло та Маттео Арнальді у Мадриді.