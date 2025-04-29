Тренер Дюбуа – Усику: Ти обманув увесь боксерський світ

Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз на пресконференції присвяченій оголошеному реваншу з Олександром Усиком звинуватив українського боксера в обмані всього світу.

Фахівець не став стримувати своїх емоцій у спілкуванні.

"Ти нас обдурив, ти обдурив увесь боксерський світ. Я завжди це стверджував і досі стверджую. Ти пишаєшся тим, що ти богобоязлива людина, що не будеш брехати в ім’я Бога. Тож я хочу спитати: якому Богу ти поклоняєшся? Крапка.

Можеш скільки завгодно дивитися на мене – я навіть дам тобі своє фото, щоб ти забрав його додому й добре вивчив. У тебе сильна психіка, але ти зустрів когось, хто сильніший за тебе", – заявив Чарльз.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.