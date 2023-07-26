МОК не запросив росію та білорусь на Олімпіаду-2024

Джерело - Olympics.
Міжнародний олімпійський комітет надіслав запрошення 203 країнам, які візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року.
Про це повідомляє Olympics.
Під час церемонії президент МОК Томас Бах символічно вручив запрошення президентам і представникам НОК Греції, як батьківщини Олімпійських ігор, країні-господарці Олімпіади - Франції, а також команді біженців.
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Запрошення на Олімпіаду не отримав НОК Гватемали, роботу якого наразі призупинено, а також НОК росії та білорусі.
Відсутність запрошення означає, що ці країни не будуть представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не прийняв рішення щодо можливого допуску росіян та білорусів до Олімпіади.
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