Рижикова: російські вбивці вночі продовжують запускати свої ракети по цивільних будинках

Неодноразова призерка чемпіонатів Європи з легкої атлетики українка Анна Рижикова в Instagram відреагувала на потрапляння російської ракети в житловий будинок в Кривому Розі.

"Знову жахливі новини: російські вбивці продовжують запускати свої ракети по цивільних будинках вночі. На цей раз вони вбили і поранили багатьох людей в цьому будинку, які просто спали в своїх квартирах. Ніхто ніколи не пробачить їх злочини", - зазначила Рижикова.