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Рижикова: російські вбивці вночі продовжують запускати свої ракети по цивільних будинках

Сьогодні 17:09 181 0
Рижикова: російські вбивці вночі продовжують запускати свої ракети по цивільних будинках
#Анна Рижикова

Джерело - Чемпіон.

Неодноразова призерка чемпіонатів Європи з легкої атлетики українка Анна Рижикова в Instagram відреагувала на потрапляння російської ракети в житловий будинок в Кривому Розі.

"Знову жахливі новини: російські вбивці продовжують запускати свої ракети по цивільних будинках вночі. На цей раз вони вбили і поранили багатьох людей в цьому будинку, які просто спали в своїх квартирах. Ніхто ніколи не пробачить їх злочини", - зазначила Рижикова.

16 червня Рижикова виступить на п'ятому етапі Діамантової ліги, який відбудеться в Осло (Норвегія).

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