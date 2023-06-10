Баюл: Який це fair play для спортсменів, коли українці мають ховатися від кожної бомби, а росія будує ковзанки?

Керівник МОК Томас Бах каже, що G7 порекомендували йому зробити конкретні речі, але з цих меседжів від G7 він вибрав шматочки, які підходять йому і МОК, а все інше викинув.

Про це заявила олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл.

"Тому що в олімпійській хартії не прописано нічого про це, вони маніпулюють. Камілу Валієву допустили в 15 років із допінг-пробою змагатися. Тому що там немає ніяких прописаних правил.

Для мене найсмішніше, коли російські фігуристи кажуть, що спорт поза політикою. Як може бути спорт поза політикою, якщо абсолютно у всіх спортсменів є якісь почесні грамоти, призи чи медалі від путіна. Після чемпіонату Європи 2021 року він особисто привітав усіх російських призерів, відзначив внесок у розвиток фігурного катання.

І це не тільки спортсмени, це і тренери, і судді, і персонал. Микита Кацалапов із літерами Z виступав на мітингу з путіним. Це вже зовсім перебір. Вони підтримують путіна.

Тому федерація фігурного катання України попросила відсторонення росіян до закінчення війни. А МОК говорить про fair play, щоб усі були в одних умовах. Але це виглядає так, що українці вмирають за українську землю, а вони публічно підтримують владу росії.

У Харкові російська бомба влучила в ковзанку. Ковзанка тепер закрита, а всі тренери переїхали працювати в Дніпро. У Сєвєродонецьку взагалі розбомбили арену.

А росія навпаки в цей час будує арени, називають їх цікавими іменами - роснафта. Її не так давно відкрили, там Аліна Загітова (чемпіонка ОІ-2018 - прим.) виступала.

Який це fair play для спортсменів, коли українці мають ховатися від кожної бомби, а росія будує ковзанки? Як за таких умов можна допускати росіян у нейтральному статусі?

Розумію, що в Україні жах. Зараз Дніпро знову бомблять щодня. Київ теж під обстрілами нічними - страждають фігуристи. Який це fair play?

І в мене таке відчуття, що поки я це не пояснила американцям, вони навіть і не думали про це.

Також Томас Бах каже, що G7 порекомендували йому зробити конкретні речі. Але з цих меседжів від G7 він вибрав шматочки, які підходять йому і МОК, а все інше викинув", - сказала Баюл.