Беленюк вимагає у Мінспорту роз’яснень скандального наказу

Жан Беленюк прокоментував наказ Мінспорту

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту повинно роз'яснити свій наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени.

Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 12 квітня 2023 року заборонено офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з рф та/або рб. Ключове: достатньо лише участі у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з рф та/або рб, і нема уточнення, що це стосується випадків очних зустрічей українських та білоруських та/або російських команд. У наказі присутня чітка заборона на участь у всіх міжнародних спортивних змаганнях де є спортсмени рф та/або рб. Проте для УАФ Мінмолодьспорт надав роз'яснення: така заборона буде стосуватися лише випадків очних зустрічей українських та білоруських та/або російських команд. До чого це може призвести? Наші команди будуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, де будуть допущені рф та/або рб, до моменту поки не вийдуть на очну зустріч. Або Міністерство може так само вільно трактувати свій наказ і забороняти офіційним делегаціям національних збірних команд України брати участь в міжнародних змаганнях, де присутні спортсмени рф та/або рб, що буде свідченням подвійних стандартів. Мінмолодьспорт має невідкладно надати публічні роз’яснення власного наказу, щоб усі спортивні федерації були у рівних умовах!" - написав Беленюк.

Раніше повідомлялося, що збірна України продовжить виступ у кваліфікації Євро-2024 попри наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!