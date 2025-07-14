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The champ is here: Усик прибув до Лондона

Андрій Мошкун — 14 липня 2025, 15:12
The champ is here: Усик прибув до Лондона
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO Олександр Усик разом зі своєю командою прибув у Лондон.

На стадіоні Вемблі українець проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбудеться 19 липня. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.

Також Усик візьме участь у представленні культової інсталяції – відтвореної мозаїки "Боривітер".

Лондон Олександр Усик Усик – Дюбуа 2

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