The champ is here: Усик прибув до Лондона
Олександр Усик
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Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO Олександр Усик разом зі своєю командою прибув у Лондон.
На стадіоні Вемблі українець проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа.
Поєдинок відбудеться 19 липня. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.
Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.
Також Усик візьме участь у представленні культової інсталяції – відтвореної мозаїки
"Боривітер".