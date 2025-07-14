The champ is here: Усик прибув до Лондона

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO Олександр Усик разом зі своєю командою прибув у Лондон.

Oleksandr Usyk’s here on Trafalgar Square for a Ukrainian mosaic unveiling 🇺🇦🥊 pic.twitter.com/xdbKaCI6Wb — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 14, 2025

На стадіоні Вемблі українець проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбудеться 19 липня. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.

Також Усик візьме участь у представленні культової інсталяції – відтвореної мозаїки "Боривітер".