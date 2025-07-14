УЄФА призначив суддів на матч-відповідь між Ільвесом та Шахтарем у кваліфікації Ліги Європи

Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи між фінським Ільвесом (Тампере) та Шахтарем обслужить норвезька бригада суддів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Мохаммад Аслам. Його асистентами стануть Йорген Вальстадстве та Альф Олав Россланн. Резервний арбітр – Маріус Гансен-Гретта.

На системі відеоповторів працюватимуть Крістоффер Гагенес та Емілі Доксет. Вся бригада рефері, включаючи відеоасистентів VAR, представляє Норвегію.

Нагадаємо, матч відбудеться 17 липня о 19:00 за київським часом. Українські вболівальники зможуть подивитися трансляцію на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Як відомо, перша гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.