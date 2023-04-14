Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами

Обмеження стосуються усіх представників національних збірних України

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про заборону збірним України брати участь у змаганнях, де присутні атлети з росії чи білорусі.

Про це йдеться на офіційному сайті міністерства.

Обмеження стосуються усіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійським та паралімпійських видів спорту.

Українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту.

У разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них.

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