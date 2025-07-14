Гравець Шахтаря на правах оренди перейшов до словацького клубу

Татран оголосив про перехід півзахисника Шахтаря Кирила Сігєєва.

Про це повідомила пресслужба словацького клубу.

Про деталі угоди не розголошується, водночас за інформацією Тransfermarkt – це оренда на рік.

Контракт 21-річного Сігєєва з Шахтарем чинний до завершення 2026 року.

В сезоні 2024/25 футболіст на правах оренди грав за Чорноморець, провівши 14 матчів без результативних дій.

У складі Татрана, який став чемпіоном другого за силою дивізіону Словаччини, також грають українці Максим Кучинський та Денис Золотовецький.

Раніше повідомлялося, що півзахисник хорватської Кустошиї та збірної Беніну Рудольфо Алоко може влітку стати гравцем Шахтаря.