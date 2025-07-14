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Палмер: Ми не переймалися тим, що у нас сумнівалися

Олег Дідух — 14 липня 2025, 15:17
Палмер: Ми не переймалися тим, що у нас сумнівалися
Коул Палмер
Getty Images

Атакувальний півзахисник Челсі та збірної Англії Коул Палмер поділився враженнями від перемоги в клубного чемпіонаті світу 2025 року.

Слова 23-річного англійського хавбека наводить пресслужба ФІФА.

"Очевидно, що всі сумнівалися в нас. Ми не переймалися цим, а просто використовували це як додаткову мотивацію і працювали, щоб подолати труднощі. Я вважаю, що сьогодні ми були на висоті, особливо наш тренер. У нас був хороший план на гру, і ми його виконали", – заявив Палмер.

Нагадаємо, у фіналі клубного чемпіонату світу-2025 Челсі розгромив французький ПСЖ з рахунком 3:0. Палмер у цьому матчі оформив дубль і став головним героєм поєдинку. В підсумку півзахисника визнали найкращим гравцем турніру.

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