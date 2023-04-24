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Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024

Збірна України продовжить виступ у кваліфікації до чемпіонату Європи
Сьогодні 13:52 466 0
Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Збірна України продовжить виступ у кваліфікації Євро-2024 попри наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерство молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації. Від себе додам, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

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Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії", - написав Павелко.

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