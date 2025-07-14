Київ-Баскет продовжив контракт з молодим форвардом

Київ-Баскет продовжує співпрацю з молодим форвардом Артемом Смітюхом.

Про це інформує пресслужба киян.

"Молодий та перспективний форвард залишиться у складі нашої команди й у наступному сезоні. Артем вже встиг продемонструвати свій потенціал і продовжить розвиватися разом з "жовто-чорними", – йдеться у повідомленні.

Смітюх приєднався до киян у минулому сезоні. В рамках Суперліги 2024/25 Артем провів за клуб 24 матчі, в середньому набираючи 0,9 очка, 1,3 підбирання, 0,4 передачі.

До цього він виступав за львівську Політехніку-Галичину.

Раніше кияни оголосили про продовження контрактів з головним тренером Дмитром Забірченком та гравцями Єгором Сушкіним, Богданом Буром, Денисом Клевзуником, Ярославом Карпюком та Максимом Сандулом.

Також кияни оголосили про підписання найкращого скорера минулого чемпіонату Михайла Бублика.