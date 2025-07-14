Плеханов назвав причини, через які збірна України зазнала другої поспіль поразки на Євробаскеті

Головний тренер чоловічої збірної України U-20 Валерій Плеханов прокоментував поразку від команди Бельгії у другому матчі на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А, наголосивши, що суперник переміг за рахунок фізичної боротьби і не тільки.

Слова фахівця наводить Федерація баскетболу України.

"Було 32 хвилини рівної боротьби, після чого стався провал, який ми, на жаль, не змогли виправити. Ми звикаємо до баскетболу, в який грають у цьому дивізіоні і отримали дуже гарний урок від досвідчених бельгійців, які поступалися нам у зрості, але за рахунок фізичної боротьби нас переграли. Вони зібрали 51 підбирання, зокрема 17 — під нашим щитом, плюс ми програли майже всі протиборства, які були в цьому матчі. Також показали низький відсоток реалізації кидків з-за периметра.

Але хлопці дуже стараються і дуже переживають. Я їм сказав після матчу в роздягальні, що якщо вони, як дебютанти Дивізіону А, так сильно розчаровані після поразки від четвертої команди минулого року, то мабуть ми трохи переоцінили свої можливості. В позитивний бік. Ми починаємо розуміти, що ми можемо не тільки чинити супротив, а грати з цими командами на рівних та претендувати на результат", – зазначив він.

Тренер також поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Італії.

"Нам треба готуватися до чергового бою. Ми не ділимо команди на слабких та сильних, хлопці після сніданку подивляться скаутинг. У нас був змістовний баскетбол 7.5 чвертей, але кінцівку восьмої чверті на цьому турнірі ми зіграли невдало. Сподіваюся, зможемо зібратися, будемо сконцентровані і покажемо баскетбол рівня Дивізіону А", – підкреслив Плеханов.

Нагадаємо, збірна України U-20 зазнала двох поспіль поразок на Євробаскеті, поступившись спочатку Німеччині, а потім Бельгії.

Ці результати опустили Україну з двома очками на останнє місце квартету. В останньому турі українська збірна зіграє з італійськими однолітками. Ця зустріч відбудеться сьогодні, 14 липня, о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що всі команди, які грають на Євробаскеті-2025, вийдуть до плейоф. На груповому етапі вони сперечаються тільки за місце, з якого вони туди кваліфікуються.