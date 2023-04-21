Папа Римський: Олімпійські ігри можуть дати засвідчити справжній вияв братерства

Папа Римський Франциск висловився з приводу Олімпіади-2024

Джерело - Vatican News.

Папа Римський Франциск надіслав послання французьким католикам, щоб закликати їх взяти участь волонтерами у Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє Vatican News.

Франциск висловив сподівання, що Олімпійські ігри можуть стати "нагодою для глибокої та плідної зустрічі між людьми з усіх верств суспільства, які належать до різних народів, культур і релігій".

Папа Римський сказав, що вітати людей з усього світу у Франції на Іграх має бути "радістю", а також "відповідальністю". Він запросив католиків у Франції об’єднати зусилля, щоб зробити цю подію позитивним досвідом для всіх.

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