Масвідаль поступився Бернсу та оголосив про завершення кар’єри

Хорхе Масвідаль програв Гілберту Бернсу в межах шоу UFC 287.

Бій пройшов усю дистанцію. Масвідаль програв одностайним рішенням суддів.

Ця поразка стала для Хорхе четвертою поспіль. Після поєдинку американець оголосив про завершення кар’єри.

38-річний Масвідаль виступав у UFC з 2013 року, де провів 22 поєдинки. Він двічі програв Камару Усману за титул у напівсередній вазі.

After a storied career in the fight game, @GamebredFighter is calling it a career



THANK YOU JORGE 🙌 #UFC289 pic.twitter.com/XrpDQiTEpl