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Масвідаль поступився Бернсу та оголосив про завершення кар’єри

Бій пройшов усю дистанцію
Сьогодні 10:18 199 0
Масвідаль поступився Бернсу та оголосив про завершення кар’єри
#UFC, #Масвідаль, #UFC 287, #Гілберт Бернс

Джерело - Чемпіон.

Хорхе Масвідаль програв Гілберту Бернсу в межах шоу UFC 287.

Бій пройшов усю дистанцію. Масвідаль програв одностайним рішенням суддів.

Ця поразка стала для Хорхе четвертою поспіль. Після поєдинку американець оголосив про завершення кар’єри.

38-річний Масвідаль виступав у UFC з 2013 року, де провів 22 поєдинки. Він двічі програв Камару Усману за  титул у напівсередній вазі.

Нагадаємо, Адесан'я нокаутував Перейру і повернув титул чемпіона UFC.

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