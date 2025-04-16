Гірассі встановив рекорд серед африканців за результативністю у Лізі чемпіонів

Нападник дортмундської Боруссії Серу Гірассі оформив хеттрик у ворота Барселони в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та встановив цікаве досягнення серед африканських футболістів.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Гравець став першим представником континенту, який зміг тричі забити в одному матчі ЛЧ на цій стадії. До того ж, Гірассі забив найбільшу кількість голів у ворота "блаугранас" в сезоні-2024/25 – 5.

5 - Serhou Guirassy is the first African player to score a hat-trick against Barcelona in the Champions League, and the player with the most goals scored against Barcelona in a single edition of the competition (five in 2024/25). Stellar. pic.twitter.com/vtVsDoGwyf — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2025

Зауважимо, що наразі Гірассі є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів цього сезону – 13 м'ячів, найближче до нього за результативністю підібралися гравці Барселони Рафінья та Левандовський, які мають 12 та 11 голів у активі, а також форвард Баварії Гарі Кейн з 10 голами.

Загалом у гвінейця 28 голів та 9 асистів у 40 матчах за Боруссію Дортмунд в усіх турнірах нинішнього сезону.

Раніше повідомлялось, що Гірассі перевершив досягнення Голанда та Левандовського у стані "джмелів".