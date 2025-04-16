Урсу розгромно програв у другому колі челенджера в Кот-д'Івуарі

Вадим Урсу (452) не зміг вийти у чвертьфінал турніру серії челенджер в івуарійському Абіджані. У другому колі він без шансів поступився другому сіяному французу Робіну Бертрану (268).

Матч тривав 1 годину 3 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:0 на користь Бертрана.

За матч Урсу 2 рази подав навиліт, зробив 9 подвійних помилок та не мав жодного брейк-пойнту. Його суперник виконав 4 ейси, 1 раз помилився на подачі та зробив 5 брейків.

Cote d`Ivoire Open 1 – ATP Challenger Tour 50

Абіджан, Кот-д'Івуар, хард

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 16 квітня

Робін Бертран (Франція) – Вадим Урсу (Україна) 6:2, 6:0

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань Бертран зіграє з переможцем матчу між Егіном Кіркіном (314, Туреччина) та Тібо Колсоном (524, Бельгія).

Нагадаємо, напередодні Урсу переміг тунісця Моеза Ашаргі (468) у стартовому матчі турніру в Абіджані.