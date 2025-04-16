Результати української велогонщиці будуть анульовані через допінг

Результати української велогонщиці Валерії Кононенко у період з 29 червня 2019 року до 22 травня 2022 року будуть анульовані.

Про це повідомляє Суспільне.

Таке рішення ухвалила Федерація велоспорту України, офіційно воно буде затверджене у четвер, 17 квітня. Причиною таких санкцій є рішення Національного антидопінгового центру (НАДЦ) України, від якого Кононенко отримала дискваліфікацію ще минулого року.

Термін дії відсторонення розпочався "заднім числом" 20 травня 2022 року та завершиться 19 травня поточного року. 34-річну Кононенко визнали винною в порушенні пункту 2.2 АДП НАДЦ "Використання або спроба використання спортсменом забороненої речовини або забороненого методу".

У період з 2019 до 2022 року Кононенко завоювала золото та два срібла на чемпіонатах України, а також виграла дві одноденні велогонки в Туреччині.

Свою останню на даний момент гонку Кононенко провела 30 червня 2024 року, посівши 47 місце на заключному етапі багатоденки Тур Польщі.

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