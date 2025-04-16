Кімната пахнула сечею: донька Марадони – про заклад, в якому помер батько

На черговому судовому засіданні щодо лікарів і медсестер, обвинувачених у вбивстві Дієго Марадони, його старша дочка Дальма розкритикувала заклад, у якому легендарний футболіст проходив реабілітацію.

Її слова цитує A Bola.

"Місце було огидним, пахло сечею, а ліжко там було огидним. Там був переносний туалет, жалюзі на вікнах, щоб не було світла. Поруч не було ванної кімнати, а кухня була огидною. Я не можу сказати, що хтось ніс відповідальність за прибирання. Кімната була жахлива", – сказала Дальма.

Родина Марадони стверджує, що вони мало впливали на рішення медичної групи щодо клінічних процедур після операції з приводу гематоми голови. Дальма пошкодувала, що повірила на слово нейрохірургу Леопольдо Луке, якого звинувачує в тому, що він не виконав обіцяну госпіталізацію.

Дальма підтвердила, що коли вона побачила свого батька в день його смерті, він був накритий простирадлом і мав "дуже опухле обличчя, руки, живіт і тіло".

Зазначимо, що син Дієго Марадони переконаний, що у смерті його батька винні лікарі.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року від серцевого нападу в віці 60 років. Після його смерті було відкрито розслідування щодо причетності лікарів до смерті легенди футболу. Кілька днів тому в результаті розслідування був заарештований колишній охоронець аргентинця.

За кар'єру Дієго грав за Аргентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Барселону, Наполі та Севілью. У складі збірної Аргентини забив 34 голи за 91 поєдинок.