Ісраель Адесанья (24-2) достроково переміг Алекса Перейру (7-2) у межах шоу UFC 287.

Адесанья нокаутував суперника у другому раунді та повернув собі пояс чемпіона у середній вазі.

У листопаді 2022 року на UFC 281 Перейра переміг Адесанью, зупинивши його у 5-му раунді.

#ANDNEW Middleweight champion of the world! 🏆@stylebender gets his belt back at #UFC287!!



