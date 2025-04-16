Компані: Клас Інтера та Баварії очевидний

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Бельгійського фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Від цього матчу великі очікування, і так і повинно бути. Зустрічаються найкращі команди Італії та Німеччини на даний момент. Наші стадіони також входять до числа найкращих. Важко уявити серйозніше суперництво. Клас команд і гравців очевидний. Важливо показати свою найкращу гру.

Деколи такі вечори назавжди залишаються в історії. У нас є віра в себе. Зрештою, нам просто потрібно виграти один матч, ми завжди граємо на перемогу. Сподіваюся, цей вечір стане особливим для нас та наших уболівальників. Зустрічаються команди із великим досвідом. Кожен гравець знає, що поставлено на карту", – заявив Компані.