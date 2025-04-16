Форвард збірної Габону загинув через падіння з 11 поверху

Форвард збірної Габону і китайського Чжецзяня Аарон Бупендза загинув через падіння з 11 поверху.

Про це повідомляє Turkiyetoday.com.

Трагедія сталася в Китаї. Поліція почала розслідування та розглядає справу як підозрілу.

Згідно з повідомленнями, китайська поліція розглядає три можливі сценарії: самогубство, випадкове падіння та вбивство.

Зазначається, що брат Бупендзи був присутній у квартирі під час інциденту, і, як повідомляється, між ними була сварка. Слідчі перевіряють, чи могла сварка призвести до вбивства Бупендзи.

Очікується, що його брата допитають або візьмуть під варту в рамках розслідування.

Бупендза пропустив останнє тренування своєї команди без пояснення причин, і офіційні представники Чжецзяна заявили, що не змогли зв’язатися з ним до отримання звістки про його смерть.

28-річний Аарон виступав за Бордо, Аяччо, Тур, Файренсе, Хатайспор, Аль-Арабі, Аль-Шабаб, Цинцинаті та Рапід Бухарест. У складі Хатайспору став найкращим бомбардиром чемпіонату Туреччини сезону-2020/21. На його рахунку 8 голів за 35 поєдинків у складі збірної Габону.

Нагадаємо, на 79-му році життя помер нідерландський баскетбольний тренер Мартеен ван Гент.