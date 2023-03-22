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Мотор поступився у першому матчі 1/8 фіналу Європейської ліги EHF

Сьогодні 08:10 209 0
Мотор програв перший матч
Мотор поступився у першому матчі 1/8 фіналу Європейської ліги EHF
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

Мотор поступився хорватському клубу Нексе у першому матчі 1/8 фіналу Європейської ліги EHF.

Гра завершилась з рахунком 23:27.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 28 березня, у Хорватії. Переможець за сумою двох поєдинків вийде до чвертьфіналу турніру.

Європейська ліга EHF.

1/8 фіналу, Перший матч

21 березня

Мотор (Україна) – Нексе (Хорватія) – 23:27 (8:13)

Мотор: Дмитро Горіга (5), Юрій Кубатко (5), Ігор Турченко (5), Захар Денисов (3), Віталій Горовий (3), Дмитро Тютюнник (2). Воротар: Геннадій Комок (9 сейвів)

Раніше гравець Мотора Турченко перейшов у французький Лімож.

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