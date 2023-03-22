Мотор поступився у першому матчі 1/8 фіналу Європейської ліги EHF

Джерело - Чемпіон.
Мотор поступився хорватському клубу Нексе у першому матчі 1/8 фіналу Європейської ліги EHF.
Гра завершилась з рахунком 23:27.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 28 березня, у Хорватії. Переможець за сумою двох поєдинків вийде до чвертьфіналу турніру.
Європейська ліга EHF.
1/8 фіналу, Перший матч
21 березня
Мотор (Україна) – Нексе (Хорватія) – 23:27 (8:13)
Мотор: Дмитро Горіга (5), Юрій Кубатко (5), Ігор Турченко (5), Захар Денисов (3), Віталій Горовий (3), Дмитро Тютюнник (2). Воротар: Геннадій Комок (9 сейвів)
Раніше гравець Мотора Турченко перейшов у французький Лімож.