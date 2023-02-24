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Харлан: Рік втрат, загублених життів, сліз та скорботи

Сьогодні 16:17 209 0
Українка поділилася думками про річницю повномасштабного вторгнення росії
Харлан: Рік втрат, загублених життів, сліз та скорботи
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася думками про річницю повномасштабної війни в Україні.

Відповідний пост вона зробила в Інстаграмі.

"1 рік... Рік тому росія розв’язала безглузду війну. Рік українському супротиву. Рік втрат, загублених життів, сліз та скорботи. Але цей час навчив нас багато чому... Бути стійкими, об’єднаними, вільними, бути незламними воїнами. Тримати оборону проти одного ворога на всіх фронтах".

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"Робити все для нашої перемоги. Як це роблять наші хлопці на полі бою. Всі волонтери, лікарі, рятівники. Саме вони роблять нас, мільйонів українців, сильнішими та вірити у світло та перемогу. Але також ніколи не забути й ніколи не пробачити. З вірою в перемогу. З Україною в серці. Слава Україні, слава ЗСУ. Вистоїмо", – сказала Харлан.

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Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

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