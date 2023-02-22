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Мотор вирвав перемогу у Європейській лізі та зберіг шанси на плей-оф

Сьогодні 08:25 334 0
Мотор зміг обіграти іспанську команду
Мотор вирвав перемогу у Європейській лізі та зберіг шанси на плей-оф
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру Європейської ліги з гандболу Мотор обіграв клуб Бідасоа.

Матч завершився з рахунком 33:31 на користь українського клубу.

Після 9 матчів запорізький Мотор йде у групі Європейської ліги на 5-му місці, маючи в активі 5 очок. Для виходу до наступного раунду українцям потрібно на виїзді виграти матч останнього 10-го туру в команди Єврофарм із Північної Македонії.

Європейська ліга з гандболу
Група D, 9-й тур
21 лютого

Мотор (Україна) – Бідасоа (Іспанія) 33:31 (16:16)

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