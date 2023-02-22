Мотор вирвав перемогу у Європейській лізі та зберіг шанси на плей-оф

Мотор зміг обіграти іспанську команду

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру Європейської ліги з гандболу Мотор обіграв клуб Бідасоа.

Матч завершився з рахунком 33:31 на користь українського клубу.

Після 9 матчів запорізький Мотор йде у групі Європейської ліги на 5-му місці, маючи в активі 5 очок. Для виходу до наступного раунду українцям потрібно на виїзді виграти матч останнього 10-го туру в команди Єврофарм із Північної Македонії.

Європейська ліга з гандболу

Група D, 9-й тур

21 лютого

Мотор (Україна) – Бідасоа (Іспанія) 33:31 (16:16)