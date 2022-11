Марина Мороз (11-4) програла представниці Бразилії Дженніфер Маї (20-9) на UFC Fight Night 215.

Українка програла рішенням суддів.

