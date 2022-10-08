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Білодід стала сьомою на ЧС-2022 в Узбекистані

Сьогодні 17:26 123 0
У Ташкенті (Узбекистан) триває XXXV чемпіонат світу з дзюдо.
Білодід стала сьомою на ЧС-2022 в Узбекистані
#Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Українка Дар'я Білодід стала сьомою на чемпіонаті світу з дзюдо в Ташкенті.

У втішному поєдинку у ваговій категорії до 57 кг вона поступилась представниці Монголії Енхрілен Лхагватого.

У чвертьфіналі українка програла представниці Бразилії Рафаелі Сілві, а перед тим здолала боснійку Олександру Самарджич та срібну призерку Токіо-2020 Сару-Леоні Сізік з Франції.

На рівні чемпіонатів світу 21-річна Білодід вперше змагалася в новій для себе вазі, до якої перейшла за підсумками літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Два своїх "золота" на світовій першості українка вигравала в категорії до 48 кг.

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