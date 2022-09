Колишній кіберспортсмен і коментатор захищає Україну в ЗСУ

Шведський коментатор CS:GO, PUBG та SC2 Лукас Tenshi Коллард вступив до лав ЗСУ.

Про це він повідомив у Твіттері.

Our lovely Ukrainian friends and colleagues are fighting tooth and nail every day to liberate their homeland. We are proud and honoured to serve alongside them in this war of liberty and freedom! Слава Україні! pic.twitter.com/pp2Z872Ocb

Progress is slow and steady, but it's moving in the right direction.



The boys are hanging tough, but every day we drive the Russians toward the border.



Consider supporting us! pic.twitter.com/I5vNM2QUEu