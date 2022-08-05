Ласіцкене: Якби наше відсторонення могло допомогти зробити так, щоб усе закінчилося, я з цим погодилася б

Російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене написала лист українці Ярославі Магучіх після чемпіонату світу з легкої атлетики-2022 у Юджині.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв'ю rsport.

"Я не лише Магучіх написала. Не хочу говорити імен, щоби на дівчат додатково не тиснули. З кимось з українок я поспілкувалася онлайн. Ярославі відправила великий лист після її срібла на чемпіонаті світу. Мабуть, він прочитаний. Відповіді поки що не було. Загалом я привітала всіх дівчат — призерок чемпіонату світу. Усі відповіли, окрім Ярослави.

Я їй написала, що я захоплююсь її силою духу. І спробувала пояснити їй, що в мені, що зі мною. Вибачилася за те, що написала лише зараз, пояснила чому. І закінчила так: "Скоріше за все, ти мене не зрозумієш". Але вона й не повинна мене розуміти. Ніхто не винен.

Світ зараз влаштований так, що якщо ти щось публічно не зробив, ти автоматично винен. Але, з іншого боку, те, що ти став на коліно, не означає, що у себе вдома на кухні ти не висловлюватимешся про рух BLM зовсім в іншому ключі. Так і в тій ситуації, про яку ми говоримо: ти можеш написати в соцмережі будь-який хештег, але це не матиме жодного відношення до того, що ти думаєш насправді. Ми живемо не у світі хештегів і не у світі публічних заяв.

Якби наше відсторонення могло допомогти зробити так, щоб усе закінчилося, я з цим погодилася б. Якби я могла віддати заради цього всі титули, я б це зробила. Але відсторонення спортсменів нічого не змінить. Тому зміст листа Баху був ще й такий: усунувши нас, ви не зупинили один процес, але розпочали інший, який зупинити вже не зможете", - відзначила Ласіцкене.