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Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів

Сьогодні 14:09 2009 0
Фахівець прокоментував рішення не брати участь у чемпіонаті світу
Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів
#Павло Євтушенко

Джерело - Чемпіон.

Рішення відмовитися від участі у чемпіонаті світу з таїландського боксу Муей Тай є правильним, оскільки до нього допущені спортсмени з країн-агресорів.

Про це заявив головний тренер збірної України Павло Сергійович Євтушенко.

"Після початку повномасштабної війни на території України, національна федерація з таїландського боксу Муей Тай одразу окреслила свою позицію. Хоч говорять, що спорт поза політикою, але у нас в країні війна і в цьому замішані і спортсмени з росії та білорусі. Ми вимагали відсторонити від змагань представників країн-агресорів. Це питання було підняте у всьому світі, і ми одними з перших написали листа міжнародній федерації, яка спочатку одразу ввела санкції проти атлетів з цих країн. Так відбувся чемпіонат світу в Абу-Дабі, без їх участі. Але уже 9 серпня в Малайзії має стартувати чемпіонат світу серед юніорів, де міжнародна федерація дозволила участь дітей на змаганнях з цих країн. Українська федерація таїландського боксу одразу відреагувала. З позицією, що якщо спортсмени із росії та білорусі будуть брати участь у змаганнях, то українська команда не поїде на турнір. IFMA на якийсь час навіть прибрала із протоколів російських спортсменів, але потім повернула їх. Написавши ще одного листа, ми отримали відповідь, що Міжнародний олімпійський комітет підтримує це рішення. Тому ми вирішили не брати участі в цьому чемпіонаті.

Актуально: Історія чемпіонського успіху: від спортсмена до тренера Національної збірної з таїландського боксу

Збірна України стала найсильнішою у світі на Всесвітніх іграх. Ми дворазово повторили цей результат, адже і 2017 року на Іграх у Вроцлаві наша команда теж стала найсильнішою. Ми показали, що маємо право голосу, особливо у федерації таїландського боксу. Ми одна із найсильніших держав у цьому виді спорту, тому до наших вимог мають прислухатися. І, звісно, якщо на якихось наступних змаганнях будуть спортсмени із цих країн, ми їх теж будемо ігнорувати.

Я і спортсменам говорю, що це наша передова. У військових свій фронт, а нас свій. І тут ми маємо відстоювати інтереси України. Ми ухвалили таке рішення", - заявив Євтушенко.

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