Піастрі спростував новину про перехід в Альпін

Резервний пілот Альпін Оскар Піастрі спростував новину про те, що він стане основним гонщиком команди у Формулі-1 наступного сезону.

Про це він написав у Твіттері.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.