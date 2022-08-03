Піастрі спростував новину про перехід в Альпін

Чемпіон Формули-2 не виступатиме за Альпін

Джерело - Чемпіон.

Резервний пілот Альпін Оскар Піастрі спростував новину про те, що він стане основним гонщиком команди у Формулі-1 наступного сезону.

Про це він написав у Твіттері.

"Наскільки я розумію, сьогодні в другій половині дня команда Альпін без моєї на те згоди випустила офіційну заяву, у якій повідомила про те, що я виступатиму в її складі наступного сезону. Це повідомлення не відповідає дійсності, я не підписував контракт із Альпін на виступи у 2023 році. Я не виступатиму за Альпін наступного сезону", - написав Піастрі.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

Нагадаємо, Ріккардо може перейти в Альпін.

Варто зазначити, що Алонсо виступатиме за Астон Мартін з 2023 року.