Українець Ігор Потеря (19-3) зазнав поразки в першому поєдинку UFC.

Українець в другому раунді програв представнику Румунії Ніколае Негумеряну.

Рефері зупинив поєдинок після того, як капа Потері вилетіла через чергове влучання Негумеряну.

