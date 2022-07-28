Шмуратко запустив збір коштів на тренування через Патреон

Джерело - Чемпіон.

Український фігурист Іван Шмуратко запустив збір коштів для оплати тренувань у Німеччині через інтернет-платформу Патреон.

Кожен бажаючий може оформити місячну підписку на одну із запропонованих сум: 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 або 500 євро. Замість грошової підтримки вболівальники отримають певний фідбек від фігуриста.

Всі зібрані кошти підуть на оплату льодових сесій, роботи з тренером, оренду житла, покупку спортивного інвентарю та життєвих дрібниць.