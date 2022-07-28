Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:43 2356
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо
Сьогодні 18:09 1746
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Сьогодні 08:10 7931
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Вчора 23:26 10289
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:37 1052
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Вчора 22:36 31641
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Вчора 21:24 653
Шахтар орендував вихованця Динамо
Вчора 19:39 813
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Вчора 18:55 889
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 09:43 3856
Прямі трансляції

Шмуратко запустив збір коштів на тренування через Патреон

Сьогодні 18:26 116 0
Шмуратко запустив збір коштів на тренування через Патреон
#Іван Шмуратко

Джерело - Чемпіон.

Український фігурист Іван Шмуратко запустив збір коштів для оплати тренувань у Німеччині через інтернет-платформу Патреон.

Кожен бажаючий може оформити місячну підписку на одну із запропонованих сум: 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 або 500 євро. Замість грошової підтримки вболівальники отримають певний фідбек від фігуриста.

Всі зібрані кошти підуть на оплату льодових сесій, роботи з тренером, оренду житла, покупку спортивного інвентарю та життєвих дрібниць.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ivan Shmuratko 🇺🇦 (@v4no__)

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 7492
Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ 4116
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче 7931
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо 10289
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 31641
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО 6828
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16012
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 41400
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5794
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16550 5
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 88217
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 2714