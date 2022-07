Польський чемпіон світу з метання молоту хоче побити рекорд Бубки

Польський метальник молота Павел Файдек має намір виграти 7 чемпіонатів світу поспіль.

Про це він розповів після 5-го завойованого трофею.

🥇 2013

🥇 2015

🥇 2017

🥇 2019

🥇 2022



Pawel Fajdek 🇵🇱 wins his FIFTH successive world title in the hammer with a world lead of 81.98m! 💣#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/vFj6GnMT34