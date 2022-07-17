Польський чемпіон світу з метання молоту хоче побити рекорд Бубки

Польський метальник молота Павел Файдек має намір виграти 7 чемпіонатів світу поспіль.

Про це він розповів після 5-го завойованого трофею.

"Це було найважливішим змаганням цього року, тому я радий, що головне золото вп’яте у моїх руках. Я хочу більше. Моя ціль - 7 титулів. Я хочу бути першим, цього раніше ніхто не досягав", - сказав Файдек.