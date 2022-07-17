Польський чемпіон світу з метання молоту хоче побити рекорд Бубки

Джерело - Чемпіон.
Польський метальник молота Павел Файдек має намір виграти 7 чемпіонатів світу поспіль.
Про це він розповів після 5-го завойованого трофею.
"Це було найважливішим змаганням цього року, тому я радий, що головне золото вп’яте у моїх руках. Я хочу більше. Моя ціль - 7 титулів. Я хочу бути першим, цього раніше ніхто не досягав", - сказав Файдек.
🥇 2013— European Athletics (@EuroAthletics) July 16, 2022
🥇 2015
🥇 2017
🥇 2019
🥇 2022
Pawel Fajdek 🇵🇱 wins his FIFTH successive world title in the hammer with a world lead of 81.98m! 💣#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/vFj6GnMT34
Нагадаємо, Михайло Кохан показав сьомий результат у фіналі змагань.