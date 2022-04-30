Українка прокоментувала провальний виступ на змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід прокоментувала свою поразку в другому колі чемпіонату Європи.

"Нова вагова категорія. Перші змагання після Олімпійських ігор. Поганий результат, ненавиджу програвати. Але я поступово роблю крок за кроком. Попереду ще багато роботи, для мене це новий та важкий виклик. Серцем з Україною", - зазначила Білодід.

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Чемпіонат Європи в Софії став першим турніром Білодід у вагової категорії до 57 кг. Раніше українка змагалась у категорії до 48 кг.