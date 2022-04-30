Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 50990
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 184
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 212
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 373
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 392
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1345
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Вчора 16:26 337
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Вчора 14:36 885
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Вчора 12:23 448
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
28.04.2022 23:45 1625
Прямі трансляції

Білодід: Ненавиджу програвати

Сьогодні 13:40 212 0
Українка прокоментувала провальний виступ на змаганнях
Білодід: Ненавиджу програвати
#Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід прокоментувала свою поразку в другому колі чемпіонату Європи.

"Нова вагова категорія. Перші змагання після Олімпійських ігор. Поганий результат, ненавиджу програвати.

Але я поступово роблю крок за кроком. Попереду ще багато роботи, для мене це новий та важкий виклик. Серцем з Україною", - зазначила Білодід.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Чемпіонат Європи в Софії став першим турніром Білодід у вагової категорії до 57 кг. Раніше українка змагалась у категорії до 48 кг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна 2479
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4813
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4223
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2841
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5426
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4540
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13976
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4024
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 20185 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20396
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6860 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41070